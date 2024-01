Pesaro, dopo la volpe, ecco il lupo a Baia Flaminia: indisturbato sulla spiaggia in pieno giorno

PESARO - Dopo la volpe, ecco il lupo a Baia Flaminia . Un esemplare, infatti, è stato ripreso ieri mentre si aggirava indisturbato in spiaggia, in pieno giorno, del tutto incurante delle auto che passavano a pochi metri. Il video, ripreso da Andrea Balducci , è stato rilanciato dalla pagina Instagram "Welcome to Pesre". Mesi fa avevano destato un certo clamore, sempre a Baia Flaminia, le "incursioni" della "volpe del mare", avvistata diverse volte tra le barche ed i locali anche nella zona del porto. E anche lei, poco o nulla spaventata dalle attività umane. Per il lupo, però, si tratta della prima apparizione, almeno in questa zona della città. Ma non deve stupire, pur fortemente antropizzata, Baia Flaminia si trova infatti alla convergenza tra il Parco del San Bartolo ed il Fiume Foglia, sentieri evidentemente battuti con una certa frequenza dagli animali selvatici. Sempre a Baia Flaminia, poi, i cittadini si erano entusiasmati per la covata di una tartaruga marina. Anche lei poco disturbata dalla presenza umana.