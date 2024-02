GROTTAMMARE Videosorveglianza per stanare i furbetti dei rifiuti. Se ne parla in un convegno organizzato dal Comando della polizia locale di Grottammare in collaborazione con l'ente formatore Infopol srl. L’appuntamento è per il prossimo martedì 27 febbraio nella sala Kursaal, a partire dalle 9 subito dopo la registrazione. Sono attesi oltre cento partecipanti. In particolare “La sicurezza urbana e il ruolo della videosorveglianza nella gestione dei rifiuti” è il titolo della giornata di studi dedicata agli operatori di polizia locale.

APPROFONDIMENTI L'AGITAZIONE Infortuni sul lavoro, «Marche luogo non sicuro per industria e manifatturiero». Mercoledì 21 febbraio due ore di sciopero: ecco le richieste

L’iniziativa

Si tratta di un’iniziativa, patrocinata dalla Città di Grottammare, ed è organizzata dal Comando e da Infopol srl, realtà milanese nella formazione e nell’aggiornamento del personale degli enti locali. La partecipazione è gratuita. «Grazie alla stretta collaborazione con l’Infopol di Milano siamo riusciti a portare questo importante momento formativo a Grottammare – dichiara il comandante Stefano Proietti – La sicurezza urbana integrata va ad abbracciare tutto quello che riguarda la percezione della sicurezza nel senso più ampio. Un tema di grande attualità rispetto al quale questa giornata, che rappresenta l’unica data nelle Marche, vuole fare il punto affrontandone i vari aspetti». Il seminario sarà tenuto da Domenico Giannetta, formatore e comandante di polizia locale, che aprirà i lavori trattando in primis gli aspetti di legge sul tema della Sicurezza urbana integrata, subito dopo i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Rocchi e la presentazione della giornata affidata al comandante della polizia locale, Proietti. Il programma prevede nella prima parte la trattazione di aspetti e criticità in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana, il potenziale impatto sulla comunità degli strumenti tecnologici, con particolare riguardo al concetto di privacy, gli ambiti di applicabilità e un focus sulle procedure sanzionatorie, il ruolo dei vari soggetti coinvolti e gli strumenti operativi a disposizione.

Gli approfondimenti

Nel pomeriggio, l’attenzione sarà rivolta alla gestione dei rifiuti, dall’inquadramento normativo agli approfondimenti sui rifiuti edili e i veicoli abbandonati, e ancora il ruolo della videosorveglianza negli illeciti di tipo ambientale. Si parlerà, quindi, della disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. L’iscrizione si effettua online collegandosi al sito Infocds.