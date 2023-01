Accuse e minacce sulle campane dei rifiuti: «Rovini matrimoni, farò saltare il tuo»

A chi è destinato il messaggio spuntato su una decina di campane dei rifiuti a Mestre, nella notte fra il 2 e 3 gennaio? L'autore è uno solo, che ha voluto richiamare l'attenzione di una persona, accusata da quanto si riesce a intuire, di rovinare matrimoni e di tradire con pratiche sessuali di un certo tipo, riporta "Il Gazzettino". L'accusatore minaccia di raccontare tutto e di rendere pubblico il suo numero di cellulare, del quale riporta solo poche cifre.

Cosa è successo

In molti hanno letto le offese e gli insulti a qualcuno che, molto probabilmente, risiede in zona e ha potuto recepire il messaggio. L'autore dei 10 messaggi ha usato un pennarello nero indelebile e ha scritto su ogni campana un messaggio diverso. Lo stesso è successo in un'altra zona della città, ma con finalità diverse. Una scritta omofoba è apparsa su un contenitore per la raccolta della carta in corso del Popolo. «Zona di fr**i. E 5 pagano la marchetta», si legge. La Veritas, società che gestisce la raccoltà rifiuti, pensa a un intervento.