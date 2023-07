Alessandro Basciano attaccato dopo aver avuto la bimba da Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano la loro estate in Puglia. La coppia nata dal Grande Fratello Vip sono diventati da poco genitori della piccola Celine Blue che sta trascorrendo con loro le vacanze. Tra i tanti scatti del loro soggiorno, dei viaggi e le numerose storie non sono mancate le polemiche su come stiano decidendo di gestire la piccola, ma nell'ultimo post della Codegoni sono volate accuse ben più pesanti.

Le accuse

Tutti sanno che Alessandro Basciano, prima di conoscere la Codegoni, aveva già un altro figlio, un bambino nato da una precedente relazione. Sul profilo del dj spesso appariva il ragazzo, a volte anche insieme a Sophie. Dopo i primi giorni dalla nascita di Celine gli utenti hanno notato la sua presenza con la coppia in casa, poi però sembra essere seguito il silenzio. La coppia, secondo alcuni, sarebbe troppo concentrata sull'ultima arrivata e starebbe trascurando il ragazzo.

La replica agli haters

Tra i commenti del post di Sophie, un utente scrive: «Ma lui l’altro figlio l’ha totalmente dimenticato?», un'accusa pesante a cui però Basciano ha scelto di non rispondere, così come anche Sophie.

A replicare però sono stati i numerosi fan della coppia che hanno precisato che il bambino vive con la madre e che si alterna tra i due genitori. Altri hanno ricordato anche le parole di Alessandro all'interno della casa, quando in alcuni sfoghi lamentava di riuscire a vedere troppo poco il figlio a causa degli accordi con la mamma del ragazzo.