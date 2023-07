Sophie Codegoni, la soluzione "geniale" per far calmare la piccola Celine Blue: «Ecco cosa ho trovato...»

La soluzione di Sophie Codegoni ispira tutti. La compagna di Alessandro Basciano, entrambi ex gieffini, ha capito come far addormentare la sua piccola Celine. Neo mamma da pochi mesi, Sophie è tornata subito in gran forma, ma soprattutto col sorriso. Una felicità comune al compagno dopo la nascita della loro principessa. Ma si sa, con i neonati non si dorme molto perchè diventano la priorità dei genitori, a qualsiasi ora. Per cui, è necessario trovare una soluzione per far calmare i piccoli. E sembra proprio che l'ex tronista ci sia riuscita...

L'idea per Celine Blu

«Quando metto questo cartone s'incanta e se cambi canale guai» scrive Sophie sotto la story Instagram in cui mostra la piccola Celine nella culla davanti alla tv.

Proiettato sullo schermo c'è un cartone animato e sembra proprio che la figlia sia intenta a guardarlo, in totale calma e serenità. Insomma, una soluzione perfetta per passare qualche ora in tranquillità. Ma soprattutto un consiglio che l'influencer dà alle mamme che, come lei, cercano disperatamente qualche momento per dedicarsi alla casa o a se stesse.