Alessandro Basciano: «Grazie a Verissimo ho potuto rivedere mia figlia Celine». Il trasloco e il futuro senza Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è tornato a Verissimo per raccontare come sta andando la sua vita dopo la rottura definitiva con Sophie Codegoni e le sue ultime dichiarazioni nel salotto di Silvia Toffanin . Ha voluto chiarire il presunto "schiaffo" che lui avrebbe dato alla, ormai, ex fidanzata in un momento di rabbia. Alessandro ha precisato: «Non c'è mai stato. Io e il mio manager abbiamo avuto una colluttazione e lei si è messa in mezzo, ma io non sono un uomo violento, mai stato».

Poi ha rivelato di essere riuscito a rivedere sua figlia, Celine .

Alessandro Basciano, la nuova vita dopo Sophie Codegoni

Alessandro Basciano ha rivelato a Silvia Toffanin che, dopo la sua prima intervista da lei, la settimana precedente, ha potuto rivedere sua figlia, Celine . Il dj era scoppiato in lacrime per la ex fidanzata e mamma di sua figlia: i tradimenti e le bugie sono state imperdonabili per Sophie, ma lui ha continuato a sperare in un lieto fine.