Fedez, il bacio sulla bocca a Vittoria (come Beckham con la figlia) fa discutere

Cosa ha Fedez in comune con David Beckham? Apparentemente nulla, eppure pare che entrambi compino lo stesso gesto nei confronti dei figli. Il rapper, infatti, nelle ultime ore ha condiviso un video su Instagram in cui stampa un bacio sulle labbra alla piccola Vittoria, la sorella minore di Leo, avuta con la moglie Chiara Ferragni. Il gesto, tra papà e figlia, è un modo affettuoso per esprimere il proprio bene e, in qualche modo, condividere un attimo di dolcezza tra genitore e figlio. Il rischio, però, è quello di creare la stessa polemica che ha visto coinvolto David Beckham. Scopriamo insieme perché.

Come David Beckham?

Fedez e il bacio a Vittoria

Il noto dirigente sportivo si è ritrovato spesso al centro di diverse critiche perché è solito baciare i figli sulle labbra. Si tratta di un modo amorevole per donare il proprio affetto ai bambini, però, il caso ha suscitato qualche polemica quando, di recente, David Beckham ha condiviso un video mentre la figlia 13enne, Harper, lo truccava per prepararlo alla sfilata di moda a Parigi della mamma Victoria. Durante il video casalingo, un bacio stampato sulla bocca ha diviso i fan sul se sia giusto o meno, baciare i figli adolescenti o anche più grandi sulle labbra e se, in qualche modo, questo gesto non sia fuorviante.

Il rapper italiano ha condiviso con i fan lo stesso gesto con la figlia Vittoria.

Fedez, di recente uscito dall'ospedale dopo il ricovero per un'emorragia interna, ha senz'altro ritrovato nei figli un po' di serenità e pace. Tra pigiama party, momenti trascorsi insieme a casa e attimi di puro amore familiare, il bacio sulle labbra a Vittoria, gli dona la giusta carica e forza per riprendersi al meglio. Ma sarà visto male come quello che David Beckham ha dato alla figlia adolescente? In effetti, la figlia dei Ferragnez ha poco più di 2 anni e, si presume, che non possa fraintendere un gesto simile al quale è seguito un dolce abbraccio.