Il bacio fra l'azzurra Lisa e la svedese Linda, compagne nel club e nella vita, avversarie in Nuova Zelanda ai Mondiali di calcio

Compagne nella Juventus e nella vita, avversarie quando si affrontano le nazionali. Lisa Boattin e Linda Sembrant si sono affrontate ieri nella partita fra Italia e Svezia, per la seconda giornata del campionato mondiale di calcio femminile in Nuova Zelanda.

L'italiana Boattin (26 anni, in nazionale da 9, difensore) e la svedese Sembrant (36 anni, in nazionale dal 2008, stesso reparto della compagna) prima del match si sono scambiate una bacio ripreso dai fotografi a bordo campo. La partita è finita 5-0 per le scandinave.

L'amore fra le giocatrici è nato nella Juventus, club in cui giocano entrambe. Il 14 febbraio scorso, giorno di San Velentino, sulle pagine social della società torinese è stato lanciato un video con tre coppie: Manuel Locatelli e la moglie Thessa, Cecilia Salvai e il marito Marco e Lisa e Linda. E poi la citazione dell'inno del club bianconero: “La Juve è storia di un grande amore”.