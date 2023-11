Sophie Codegoni, «dimagrita» dopo la separazione. Halloween con gli amici, mentre Alessandro Basciano....

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno trascorso la notte di Halloween separati. I due genitori della piccola Celine Blue, purtroppo, pare non abbiano intenzione di riappacificarsi. Dopo le parole dell'ex gieffina a Verissimo, però, non sono mancate polemiche e critiche e, chi ha creduto nella buona volontà di cambiare, e nel pentimento dell'ex corteggiatore di Uomini e donne, continua a polemizzare sulla scelta della neomamma.

Che Sophie Codegoni non abbia intenzione di tornare insieme al suo ex sembra ormai chiaro, anche se i colpi di scena sono spesso dietro l'angolo. Intanto, però, il suo dimagrimento è evidente a tutti, soprattutto dopo le foto che la mostrano mentre trascorreva l'Halloween in compagnia di amici. E Alessandro Basciano? Ecco dov'era il dj.

Sophie Codegoni «dimagrita»

Sophie Codegoni sembra molto dimagrita dopo le apparizioni pubbliche in televisione nel salotto di Silvia Toffanin. La giovane influencer, infatti, si è immoralata in degli scatti risalenti alla serata di ieri sera, durante una festa di Halloween con degli amici, in cui, i fan hanno notato il suo viso smagrito e le sue gambe molto più snelle: «Sei bellissima ma molto dimagrita ❤️», le ha scritto preoccupata una fan. E, ancora: «Tesoro sembri molto smagrita, stai bene? Riprenditi l'amore e ricostruisci la tua famiglia, in bocca al lupo», le ha scritto un altro account.

Alessandro Basciano?

Intanto, però, il papà della piccola era ad una serata in un locale, a lavorare dietro la consolle, e secondo alcuni presenti alla festa in discoteca per Halloween, sembra le abbia dedicato anche alcune canzoni.

Il 34enne genovese, infatti, è pronto a tornare insieme alla mamma di sua figlia e le ha chiesto perdono per il dolore arrecatole, nonostante neghi il presunto tradimento.

Tradimento che avrebbe rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso colmo, di una relazione già al capolinea, secondo quanto riferito da Sophie Codegoni alla conduttrice di Verissimo.