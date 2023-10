Alessandro Basciano, lacrime a Verissimo: «Non ho tradito Sophie Codegoni. Sono innamorato perso di lei. Ho perso 9 chili in due mesi»

Alessandro Basciano ha deciso di raccontare la sua verità a Verissimo. L'ex gieffino, infatti, ha chiesto il diritto di replica a Silvia Toffanin e alla trasmissione, dopo l'ospitata di Sophie Codegoni, la scorsa settimana. Dalla proposta di matrimonio alla nascita di Celine Blue, i due oggi non sono più una coppia e, secondo Alessandro Basciano, la colpa non sarebbe del tutto sua.



«Sono innamorato perso di lei. Ho perso 9 chili in due mesi. La amo», ha detto Alessandro Basciano, trattenendo le lacrime in studio. Ecco cosa ha detto.





La verità di Alessandro Basciano

«Ho visto l'intervista di Sophie - ha detto Alessandro Basciano a Silvia Toffanin -. Siamo nati sotto i riflettori, ti chiedono nel dettaglio anche determinate cose, ma i panni sporchi si lavano in casa propria». Parole dure quelle di Alessandro Basciano che ha deciso di raccontare la sua verità a Verissimo smentendo le parole della ormai ex fidanzata.



«Sulla sua presunta partecipazione ad un programma - ha detto Alessandro Basciano in merito alla possibilità di fare Pechino Express da parte di Sophie Codegoni -, io non ero favorevole perché si circonda da persone che non le vogliono bene. Le ho detto: 'Il programma è bello, ma potrebbe esserci chi ti dirà che hai una bimba di quattro mesi, senza telefono e che sei la classica neo mamma ventenne'».



Il tradimento

«I miei modi»

«È plagiata»

«Sono andato a Ibiza, ero lì per lavoro, quest'altra ragazza esiste ma non è venuta con me, è stata invitata dal mio booking manager che ha conosciuto precedentemente questa ragazza. Non è una mia ex, ma ci ho avuto a che fare in passato. La mamma di Sophie, si è certificata chiamando il proprietario della villa che è un suo amico e mi ha dato la possibilità di essere suo ospite e chiudere delle serate a Ibiza», ha continuato Alessandro Basciano.«Sophie ha foto o video in aeroporto o in villa davanti ad uno specchio - ha poi chiarito -. Le ho mentito dicendole che era una turista, perché so che era ambiguo se mi fossi trovato in aeroporto con una persona con cui avevo avuto a che fare in passato. Ma non ho tradito Sophie».«Mi assumo la mia responsabilità per dei modi orrendi, ma non l'ho mai strattonata. Ho sbagliato. Non l'ho mai tradita. La amo, ma lei non mi vuole vedere. L'altra le ha mandato le foto, ma erano premeditate, non abbiamo dormito insieme a Ibiza. Ho sbagliato, perché non ci sarebbe dovuta essere, è vero, ma non ci ho fatto niente», ha poi insistito Alessandro Basciano.

Basciano racconta: «Trovo una chat nel cellulare con uno stregone a cui Sophie chiede se ho un'amante e quelllo dice di sì.

Abbiamo avuto solo persone che hanno fatto tutto affinchè ci lasciassimo. Perché? Non lo so. Io so solo che fino all'ultimo ho cercato di avere un buon rapporto con la mamma anche se litigavamo spesso».