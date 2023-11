Codegoni-Basciano, nuovo riavvicinamento? L'indizio social che divide i fan: «Il tempo può cambiare tante cose»

Dopo le interviste a Verissimo, i commenti sui social, i video e le foto dei tradimenti diffusi online, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere tornato il sereno. Il motivo? Una storia pubblicata da lui ieri sera su Instagram, che ha fatto discutere (e dividere) i fan.

La storia su Instagram

Da settimane sui social non si parla d'altro.

La fine della storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha fatto discutere tutti, fan e non fan, ormai curiosi di sapere come andrà a finire la relazione più chiacchierata del momento. Dopo le interviste a Verissimo - quattro per l'esattezza - i due continuano infatti a far discutere, alimentando il gossip tra "mi piace" e storie ingannevoli. Tra queste, quella pubblicata dallo stesso Alessandro Basciano sul suo profilo Instagram ieri sera.

«Il tempo può cambiare tante cose..O quasi», scrive il dj. Che sia ritornato il sereno tra i due? Divisi per il momento i fan, tra chi è contento per un loro riavvicinamento e chi invece non condivide l'apparente decisione, dopo tutto quello che è successo nelle scorse settimane.