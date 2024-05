Belen, la frecciatina agli ex: «Parlare evita che le connessioni si rompano. Lorenzoni? È finita perché litigava con mamma». Il nuovo flirt

Belen Rodriguez, a breve con la sorella Cecilia nel reality show "Celebrity Haunted", condivide spesso sui social musica e poesie. In una si è dedicata all'importanza della comunicazione tra due persone e ai fan è sembrata una frecciatina ai suoi ex fidanzati. «Parlare evita di pensarci troppo. Parlare evita malintesi. Parlare evita che le connessioni si rompano. Parlare dissipa i dubbi. Parlare calma. Parlare cura. Parlare dà pace alla mente e quanto necessaria è questa pace», ha scritto la showgirl, che sembra aver ritrovato il sorriso accanto all'imprenditore siciliano Angelo Edoardo.

La separazione da Elio Lorenzoni

Belen, ospite di radio Deejay con la sorella, ha rivelato che lei e l'ex fidanzato Lorenzoni si sono lasciati per un motivo: «Lui e mia mamma non andavano d’accordo, lei mi ha dato ragione assolutamente su tutti gli aspetti», ha spiegato la showgirl, aggiungendo che la madre non le da mai ragione. «Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa.

Non puoi capire i coltelli che sono volati», ha concluso.

Chi è Angelo Edoardo

Angelo Edoardo Galvani, 34 anni di origini siciliane, è un ingegnere esperto di tecnologie sostenibili. Sembra che, lui e Belen, si frequentino da inizio marzo. E che Angelo sia andato a Disneyland Paris con la famiglia Rodriguez, per il compleanno di Santiago.