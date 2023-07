Elettra Lamborghini , l'aerosol prima del concerto: ma non è come sembra

Elettra Lamborghini è pronta per cominciare il suo tour estivo che toccherà varie città italiane. La cantante che, da poco, ha presentato il suo nuovo album "Elettraton", è prontissima a scatenarsi sul palco insieme ai suoi fan ma, per farlo, deve essere preparata e in forma. Proprio recentemente, Elettra rispondendo alle domande dei follower su Instagram aveva detto che stava seguendo una dieta equilibrata e un ciclo di allenamenti molto duri, per arrivare preparata alle date estive. Ma la cantante sta anche "allenando" le sue vie respiratorie, come mostra nelle sue ultime storie social.

Canotta con una scollatura mozzafiato, trucco impeccabile e sguardo che buca lo schermo e poi... una maschera per l'aerosol. Si presente così, Elettra Lamborghini, nell'ultima storia che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. La cantante ha scritto: «Mi sto preparando per la prima data del mio Elettraton tour! Ci vediamo stasera a Sassuolo». L'artista ha più volte raccontato ai suoi fan, quando risponde alle loro domande, quanto ci tenga alla preparazione prima delle date in cui si esibisce. La cantante, infatti, oltre ad allenarsi quasi tutti i giorni in palestra ed esercitarsi in sala ballo con le sue coreografie, si dedica anche alla parte non visibile del suo corpo, ovvero polmoni, diaframma e stimolazione delle vie aeree. In questo modo, una volta sopra il palco, Elettra riesce a dare il meglio di sé.

Elettra Lamborghini, proprio alcuni giorni fa, aveva risposto molto arrabbiata a un hater che sosteneva che si fosse fatta inserire delle protesi addominali. La cantante aveva detto: «Ma tu hai la segatura nel cervello? Ma pensi che si possano mettere le protesi ovunque?». Infatti, in un altro momento botta e risposta con i fan, Elettra aveva detto: «Purtroppo nessuno vede quanta dedizione e impegno io ci metta per essere in forma.

Le persone fanno prima a dirmi che sono rifatta, perché è più comodo».