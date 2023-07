Gemma Galgani, frecciata a Isabella Ricci: «In amore bisogna muoversi con cautela…»

Mentre tutti attendono trepidanti l'inizio di Uomini e Donne, continuano le frecciate tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, le acerrime nemiche al trono over. Entrambe popolari volti della tv, entrambe single: se Gemma non riesce a trovare l’amore a molti anni di distanza dalla lovestory con “il gabbiano” Giorgio Manetti, Isabella Ricci é reduce dalla rottura con Fabio Mantovani, l’uomo scelto proprio a Uomini e Donne e con cui è convolata a nozze poco tempo dopo l’uscita di scena dal dating show.

La lite

Sembra che sia proprio in merito alla crisi matrimoniale di Isabella e alla conseguente rottura tra gli ormai ex coniugi, che Gemma Galgani avrebbe rilasciato una bordata alla rivale.

Da quanto riporta Nuovo TV, Gemma Galgani starebbe gongolando sulla rottura tra gli ex di Uomini e Donne: «Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione... - si legge sul settimanale su segnalazione di una fonte vicina alla dama Gemma -. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei».

La storia finita

Dopo l’annuncio delle nozze nel mese di maggio 2022, il 6 giugno 2023 Isabella e l'ex marito hanno divorziato, gettando nello sconforto i fan tra i fedeli telespettatori di Uomini e Donne. A rivelare la rottura pubblicamente è stata la ex dama, che con la sua posatezza ha dichiarato di aver maturato la scelta di porre fine al matrimonio per delle verità emerse in seconda battuta, e non all’inizio della conoscenza dell’ex cavaliere.

Secondo Gemma, Isabella si meriterebbe per certi versi il triste epilogo con Mantovani, per aver affrettato i tempi fino al matrimonio, a pochi mesi dopo l’inizio della frequentazione: «Non vede l’ora di poterglielo dire in faccia», rimarca non a caso il giornale di gossip, rispetto alla bordata che Gemma destina a Isabella.