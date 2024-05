Clizia Incorvaia ci ripensa sul matrimonio con Paolo Ciavarro e cambia data, location (e anche vestito)

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro convoleranno a nozze il 12 luglio in Versilia. Cambiati, dunque, data e luogo del matrimonio: inizialmente dovevano sposarsi l'11 ottobre in Campania. L'annuncio è avvenuto nei giorni scorsi proprio dalla futura moglie di Paolo Ciavarro. Sarà un matrimonio dedicato alla mamma e al papà dell'ex gieffino, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro che si incontrarono sul set di Sapore di sale 2 a Forte dei Marmi.

L'influencer proprio nelle ultime ore ha rivelato nelle sue Instagram stories alcuni dettagli del suo matrimonio: dall'abito alle bomboniere.

L'emozione di Clizia Incorvaia

«Manca meno di due mesi al matrimonio - ha spiegato Clizia Incorvaia nelle sue Instagram stories -. Ho fatto la prova abito che ho cambiato, infatti non è quello che avevo scelto a ottobre. Il motivo? Avevo immaginato la situazione bucolica ad ottobre adesso invece visto che sarà una situazione al mare l'ho immaginato completamente diverso. Quindi l'ho ordinato dal catalogo e l'ho visto per la prima volta solo durante le prove. Fortunatamente è andata bene. Avrò due abiti per il matrimonio di Galia Lahav e sono bellissimi.

Uno è davvero "less is more" e l'altro invece è completamente diverso per il momento della torta».

«Adesso sto scegliendo le bomboniere con delle persone bravissime che si trovano in Svizzera - ha spiegato Clizia -. Le amerà tantissimo anche Paolo perché sono ad hoc con la nostra storia d'amore, sono davvero uniche. Queste persone hanno fatto una ricerca incredibile e hanno impiegato mesi per realizzarle. Ho appena visto le foto e mi sono commossa. Sono troppo felice e sono stupende».