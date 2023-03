Orietta Berti: «Volgarità, falsità e cattiverie dalla famiglia di Antonella Fiordelisi»

Orietta Berti si difende dalle accuse mosse dalla famiglia di Antonella Fiordelisi. Con un post condiviso su Instagram, l'opinionista del reality show è tornata a parlare dell'argomento che sta facendo parecchio discutere sui social e tra i telespettatori del GfVip.

Durante la scorsa puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi è stata eliminata, anche e soprattutto per volontà della famiglia che durante la settimana ha reso virale una lettera aperta e indirizzata a Pier Silvio Berlusconi e che esortava i fan a non votarla e a farla uscire. Detto, fatto.

La schermitrice non è più una concorrente del GfVip e, uscita dalla Casa, ha eliminato dal suo profilo Instagram la lettera condivisa dalla mamma. Questo, tuttavia, non è bastato per metterla nel dimenticatoio.

Orietta Berti sotto accusa

La cantante durante il programma ha più volte punzecchiato Antonella Fiordelisi dandole, però, dei consigli su come crescere per potersi creare una carriera adatta alla sua personalità esuberante. Consigliandole, più volte, di adottare un comportamento più adeguato, meno spavaldo. Consigli che hanno scatenato una serie di reazioni da parte della mamma di Antonella, tra cui la pubblicazione della lettera a Pier Silvio Berlusconi dove parlava del malessere vissuto della figlia dentro la Casa.

Prendendo spunto da un articolo di “Vanity Fair” in sua difesa, Orietta Berti è tornata sull’argomento: «Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere... con la sua leggerezza».

Poi, lancia un appello: «Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l’arroganza né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene… perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso».