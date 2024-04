Celebra il 25 aprile, poi muore d'infarto. La sindaca Mirella Cerini trovata senza vita in municipio: indossava ancora la fascia tricolore

Aveva appena partecipato alle celebrazioni del 25 aprile e indossava ancora la fascia tricolore quando è stata trovata morta a soli 50 anni nel palazzo del Municipio di Castellanza, la cittadina in provincia di Varese di cui era sindaca. Mirella Cerini se n'è andata così, per colpa di un malore, probabilmente un infarto.

Ai suoi assessori, al termine della cerimonia per la Festa della Liberazione, ha detto di voler salire in ufficio per bere qualcosa di caldo non sentendosi molto bene. È entrata a palazzo Brambilla e lì, nel cortile, è morta, sola, senza possibilità di chiedere aiuto.

Il corpo è stato trovato da un agente del comando di Polizia Locale nel cortile interno al palazzo comunale intorno alle 13.30, ma per lei ormai non c'era più nulla da fare.

La città è sotto choc: Cerini era al suo secondo mandato da sindaca ed era molto stimata anche dagli avversari politici. Di professione era un'architetta e aveva lavorato in Comune a Milano alla direzione centrale casa e demanio prima di candidarsi a Castellanza a capo di una lista civica vicina al centrosinistra.