PESARO La Carpegna Prosciutto con la quarta vittoria ottenuta nelle ultime sette partite, la seconda consecutiva, ha letteralmente riaperto la corsa salvezza visto che dopo la sconfitta contro Treviso era scivolata a meno sei ed ora è tornata a meno 2 da Nutribullet e Varese. Il calendario nelle prossime tre giornate prevede due trasferte, la prima con Tortona e l’ultima giornata a Venezia, alternate però da una partita in casa contro Cremona.

Le rivali

Anche Varese è a quota venti punti e quindi con due lunghezze di vantaggio sui ragazzi di coach Romeo Sacchetti, e il suo calendario prevede il viaggia alla volta di Sassari, Treviso in casa e trasferta a Pistoia. La Nutribullet invece ha due trasferte consecutive con Venezia e appunto a Varese e ospita nell’ultimo turno Tortona, mentre Brindisi vede sempre più ridursi le sue speranze di salvezza, visto che domenica sarà a Pistoia, poi ospita Venezia e chiuderà sul campo di Brescia. Adesso che la squadra sembra aver trovato una sua chimica, bisogna continuare su questa strada a prescindere dagli avversari che si avranno di fronte in questi ultimi 120 minuti di stagione regolare. Sabato sera capitan Tambone e compagni saranno nuovamente i primi a scendere in campo tra le formazioni impegnate nella lotta salvezza, e avranno l’onore di aprire la 28esima giornata affrontando a Casale Monferrato alle 19 la Bertram Derthona Tortona. La formazione piemontese è reduce dalla sconfitta subita al fotofinish sul parquet della Dolomiti Energia e ad oggi (anche se per classifica avulsa, visto che è a pari punti con Napoli a quota 26 punti) occupa l’ultimo posto utile che da diritto a disputare i playoff. Quella di sabato, anche se chiaramente per motivi diversi, sarà comunque una gara importante per entrambe le formazione che stanno ancora lottando per i rispettivi obiettivi. La partita di andata si concluse con la vittoria della Vuelle (96-92). Tra i giocatori ancora a Pesaro il migliore fu Riccardo Visconti che segnò 14 punti. Per coach Sacchetti questa è stata la panchina numero 400 in Serie A (la 216ª vittoria) e, degli allenatori in attività in stagione, soltanto Francesco Vitucci (687), Ettore Messina (636) e Luca Banchi (428) hanno più partite allenate.

La valutazione

Seconda partita in stagione con valutazione in tripla cifra per Pesaro (100), che aveva già realizzato un 109 contro Sassari nella scorsa giornata. Solo 8 le palle perse della Carpegna Prosciutto contro Pistoia, che portano così la Vuelle al terzo posto della classifica stagionale, con una media di 12 palle perse a partita, (la classifica è guidata da Brescia con 11 e Tortona con 11.2). Il miglior realizzatore di Pesaro sabato è stato Mazzola con 17 punti e 18 di valutazione, suoi nuovi high stagionale. Per Mazzola arriva anche il nuovo record stagionale per triple realizzate (4), fermandosi a una sola bomba dal suo primato personale di 5 realizzato nella stagione 2017/18 con la maglia di Torino.