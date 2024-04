La Vuelle batte un colpo (ma soffre): superata Pistoia in casa. Ancora vive le speranze salvezza

PESARO Parte bene, conduce con personalità, trema, rischia la clamorosa rimonta, resiste e poi vince. Tutti volti di un'unica medaglia. La Vuelle Pesaro, in un match non adatto ai deboli di cuore, piega in casa Pistoia e ottiene continuità dopo l'exploit sardo di Sassari. La lotta salvezza si era complicata contro Reggio Emilia e Treviso ma ha ripreso impulso in questo weekend. 89-82 in risultato finale che rilancia la truppa di Meo Sacchetti.