PESARO La Vis Pesaro avrà bisogno di tutto il supporto del pubblico pesarese, e della sempre calorosa tifoseria biancorossa, domenica sera allo stadio Benelli (inizio ore 20), auspicando di poter contare anche su una cornice di spettatori rilevante, con la promozione comunicata ieri per le tribune prato e laterali, per avere la meglio sulla Juve Next Generation. Che viene da un impressionante rullino di marcia nel girone di ritorno, con 35 punti, terza in questa particolare classifica. E puntare ad una posizione in graduatoria vantaggiosa rispetto alla Recanatese, in vista dei playout che si terranno il 12 e 19 maggio, con inizio due settimane dopo che sulla fase regolare sarà calato il sipario.

Allenamenti serrati

Si prepara all'ultima partita di campionato la squadra di Roberto Stellone, con allenamenti serrati, come quello di ieri pomeriggio allo stadio Benelli sotto la pioggia. C'è la voglia di guardare avanti, non tornando più con il pensiero al secondo tempo della sfida di Vercelli, periodo di gioco nel quale è maturata la sconfitta per 3 a 2 , dopo il vantaggio, nella prima frazione, per due reti a zero. Bisognerà risistemare la formazione, in particolar modo sugli esterni, in seguito alle doppie ammonizioni rimediate da Peixoto e Mattioli. Vittoria, in primis, anche se gli ospiti venderanno cara la pelle, visto che anche per loro c'è un risultato da ottenere, e cioè il vantaggio di giocare i playoff in casa, tenendo a distanza Pontedera e Pescara, dietro a due punti. Poi un occhio al risultato della Recanatese, che sarà di scena a Chiavari in casa dell'Entella. Al netto del fatto che la Vis non dovrà fare calcoli in campo sul fronte agonistico e della ricerca dei tre punti, i calcoli, in caso di vittoria della Vis, dicono che per usufruire del vantaggio (seconda gara in casa e salvezza in caso di parità di punteggio e risultati) sui leopardiani nella sfide dei playout, andrebbe bene una sconfitta o un pareggio della squadra di Filippi. Tutto ciò, ragionando già sulla probabilità, che ormai viene data come una certezza quasi matematica, che sia la Recanatese l'avversaria della Vis ai playout. Gli incastri, affinchè ciò non si verifichi (ko dell'Ancona in casa, vittoria dei leopardiani e ribaltamento dello svantaggio di sette segnature nella differenza tra gol fatti e subiti) rientrano in una casistica difficilissima da pronosticare.

I biglietti

Dicevamo degli sconti per la gara di domenica. I biglietti saranno acquistabili in prevendita sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino alle ore 20.45 del 28 aprile. Per questa giornata sarà attiva una promozione speciale per tutti i tifosi che acquisteranno il proprio biglietto nei settori Tribuna Prato, Laterale e Ospiti: da 11 a 21 anni compiuti 5 euro; da 22 anni compiuti in poi 10 euro. I prezzi dei biglietti applicati in prevendita e nel giorno della gara presso le ricevitorie e sul circuito online per la tribuna coperta saranno di 25 euro intero, 22 euro ridotto (Donne, Under 15, Over65, Invalidi dal 50 al 99%). Il giorno della partita, presso i botteghini dello stadio, il biglietto per la tribuna coperta costerà 27 euro intero, 24 euro ridotto e 1 euro ridottissimo. Ai botteghini dello stadio sarà possibile acquistare il biglietto (Pos disponibile solo al botteghino di Via Simoncelli) sabato 27 aprile dalle 15 alle 19 (botteghino di via Simoncelli). E domenica 28 aprile dalle 16.45 alle 20.45 (botteghino di via Simoncelli e via del Campo Sportivo).

Le giovanili

Una carrellata dei risultati del settore giovanile della Vis Pesaro nel fine settimana. Nel primo turno di andata la Vis Pesaro Primavera ha pareggiato in casa 2 a 2 contro Juve Stabia. L'Under 17 è stata sconfitta 3 a 2 dalla Casertana in trasferta. Pareggio per l'Under16 1 a 1 tra le mura amiche contro l'Ancona. Niente da fare (2 a 0) per la Vis Under15 superata dalla Casertana in trasferta. Vince invece l'under14 Por Test Match in casa contro l'Ancona (1 a 0).