PESARO «Proveremo fino all'ultimo a conquistare la salvezza diretta. Eventualità playout? Li affronteremo con lo spirito messo in campo contro il Perguia, vittoria che ci ha dato morale». Il colpo di testa di Gian Marco Neri ha regalato alla Vis Pesaro quella vittoria che mancava da otto partite consecutive, cinque delle quali, le ultime in fila, a bocca asciutta. La rete ha il sapore di una doppia soddisfazione per il difensore biancorosso, personale, e di collettivo, per rialzare la testa e affrontare i 180 minuti finali di campionato con maggiore consapevolezza e voglia di vincere.



La gioia

«Il gol è stato molto importante, principalmente per la squadra, perchè ci serviva vincere, e poi ha rappresentato anche una gratificazione dal punto di vista personale. Ci dà morale questa vittoria per affrontare le ultime due partite che saranno decisive». Vincere resta la parola d'ordine da qui al 28 aprile. È quello che dovrà fare la squadra di Stellone, senza guardare ad altri risultati per cercare di acciuffare quella salvezza diretta, evitando i playout. Un'impresa molto ardua, vista l'attuale situazione di classifica, ma non del tutto proibitiva, matematica alla mano. «Noi faremo del nostro meglio per provare a vincerle tutte e due, perchè matematicamente la classifica è aperta. Poi vedremo quale sarà l'esito a fine campionato».

L’ipotesi

L'ipotesi doppio successo porterebbe la Vis a 42 punti: per la certezza del mantenimento di categoria senza la fase successiva, bisognerebbe mettersi alle spalle Recanatese e Ancona, oltre a distanziare la Fermana di 9 punti, con 4 lunghezze in più delle attuali 5. Insomma, gli spiragli, seppur pochi, ci sono ancora. Così come il pensiero dei play-out, benchè ancora da lasciare lì latente, senza aver prima venduto cara la pelle contro le prossime due avversarie, potrebbe tramutarsi in realtà al fischio finale del 28 aprile, forse anche prima. Ma è una opzione che non spaventa Neri e i suoi compagni. «Se andremo ai playout li affronteremo allo stesso modo e con lo stesso atteggiamento di spirito visto nella gara contro il Perugia. Faremo la nostra parte, questo è sicuro». Roberto Stellone domenica a Vercelli (inizio alle 16,30), nella trasferta contro Sestri Levante sarà alla terza panchina biancorossa. «È un tecnico molto preparato, ma questo non lo scopriamo noi oggi. Come gruppo lo stiamo seguendo in tutti i concetti che ci vuole trasmettere. È importante che andiamo tutti nella stessa direzione e ci mostriamo tutti partecipi nel cercare e raggiungere l'obiettivo comune». La squadra sta preparando la sfida contro i liguri «con la giusta mentalità, sapendo che si tratta di una partita importante», prima di pensare, nell'ultimo turno di campionato, al Benelli, all'arrivo di Juve Next Gen. Per Neri anche un bilancio personale di questa stagione «positivo, sapendo che ancora c'è da migliorare sotto tanti aspetti, ma la strada è giusta».

Le giovanili

Passando al settore giovanile, dopo una stagione giocata ad alti ritmi in un girone molto complicato, la Vis Pesaro Primavera termina la regular season qualificandosi ai Play Off di Primavera 3 (girone B). La formazione allenata da mister Sandreani, grazie ai 42 punti guadagnati che hanno fruttato un ottimo quarto posto, avrà la possibilità di giocarsi la promozione al Campionato Primavera 2 2024-2025. La società si è complimentata con la squadra e lo staff per questo risultato, frutto di un lavoro sinergico che ha portato al raggiungimento dell’obiettivo per la seconda volta in 3 anni. La gara di andata del primo turno di fase del girone è in programma sabato alle ore 15 al Tonino Benelli contro Juve Stabia.