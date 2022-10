Scontro spaventoso tra portiere e difensore in Vicenza- Virtus Verona: ricoverato Simone Tronchin

Paura nel match di Coppa Italia di Serie C tra LaneRossi Vicenza e Virtus Verona: spaventoso incidente in gioco durante la partita di oggi, 5 ottobre, allo stadio Menti. Durante il primo tempo della sfida, il difensore ospite Simone Tronchin ha subito un violento colpo al capo durante uno scontro con il portiere biancorosso Desplanches.

Esami radiografici

Il calciatore è stato subito soccorso dai sanitari presenti a bordo campo ed è stato portato fuori in barella. Il difensore è stato poi portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in ambulanza per gli accertamenti del caso e per essere sottoposto agli esami radiografici. Al momento dell'uscita dal campo, il calciatore Simone Tronchin era vigile.