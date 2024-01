ASCOLI Riccardo Gagliolo subito, gli altri movimenti si svilupperanno nei prossimi giorni. Il difensore centrale è entrato nell'orbita Ascoli da qualche giorno. Il giocatore sarebbe dovuto essere già ad Ascoli ma un ritardo dovuto alle tempistiche cipriote per quanto riguarda la rescissione del contratto ha fatto slittare solo di qualche ora il suo arrivo. Gagliolo ha chiuso l'esperienza nel campionato cipriota per approdare in bianconero dove Fabrizio Castori lo sta aspettando a braccia aperte, ancor di più dopo l' espulsione di Giuseppe Bellusci rimediata nei minuti di recupero della partita con il Parma.

Lo stop

Il cartellino rosso costringerà il giocatore a seguire la partita dalla tribuna o dalla Curva dove è cresciuto da tifoso dell' Ascoli. Per lui oggi arriverà un turno di squalifica da parte del Giudice sportivo. I difensori centrali come gli attaccanti sono contati, solo tre. Con l' assenza di uno di uno di loro diventa un problema trovare il sostituto. In passato sulla linea centrale è stato schierato Cloud Adjapong ma con scarsi risultati. Adesso è vietato azzardare, serve un difensore di ruolo. Gagliolo è un difensore centrale piede sinistro, ma in caso di emergenza, come sarà domenica contro il Bari, poco importa, l'esperienza dell' ex Reggina non creerà problemi sul fatto che dovrà schierarsi a destra al posto di Bellusci.

L’attesa

Capitolo Roberto Inglese. L' attaccante fuori rosa dal Parma è pronto a riabbracciare Castori, erano insieme nel Carpi. Inglese non vede l'ora di tornare a correre e a giocare, Castori dal canto suo non vede l'ora di avere un altro attaccante tra l' altro che già conosce molto bene. Il tecnico tolentinate sa che può rimettere in sesto da subito il giocatore e portarlo ad una condizione atletica accettabile che gli permetta poi di essere utile alla squadra. Ma mancherebbe un tassello, la definizione della formula del prestito. I due club stanno ancora parlando. In attesa dei nuovi, positivo è stato l' esordio di Luca Valzania e di Raffaele Celia. Finalmente possiamo dire che i subentrati hanno alzato il livello della squadra. Valzania ha subito fatto vedere di che pasta è fatto: ordinato, bravo tecnicamente e con un' ottima visione di gioco. Il rinforzo che serviva. Celia è subito entrato nei meccanismi della corsia sinistra e sta mostrando una buona tecnica e personalità. Valzania, Celia, a breve gli altri due innesti Gagliolo e Inglese, ma il mercato non può fermarsi qui. Serve un altro difensore centrale, una mezzala e anche un altro attaccante. Sul secondo attaccante che dovrebbe arrivare l'obiettivo è un giocatore che arriva dal nord Europa di prospettiva che possa essere utile anche in futuro.

La squadra

La squadra questo pomeriggio alle ore 14,30 si ritroverà al Picchio Village per riprendere gli allenamenti e iniziare la preparazione alla gara con il Bari. La corsa salvezza è iniziata con il pareggio conquistato a Parma grazie ad una grande prestazione e ad un eurogol del capitano Eric Botteghin. Quando si parla di Botteghin non vale il motto " Tutti sono utili, nessuno indispensabile". il capitano è indispensabile eccome per questo Ascoli. Giocatore di livello superiore forte in difesa cinico quando si aggancia in avanti. L'eurogol messo a segno contro il Parma è stato la conferma di quanto sia bravo tecnicamente dote che in un difensore non è sempre facile trovare. Botteghin l' arma in più della squadra bianconera.