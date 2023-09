Rocco Hunt e il Fantacalcio vip: c'è anche il marchigiano Stefano Sensi ma all'asta non si "rilancia". Il video diventa virale

Stefano Sensi non spende 16 fantamilioni al fantacalcio. Scaramanzia o, in veste di manager, non punterebbe su se stesso? Ecco cosa è successo. Il campionato di calcio è ricominciato già da qualche giorno e con esso anche il Fantacalcio con le attesissime aste dalla durata interminabile in cui l'attenzione e la concentrazione devono essere una costante dall'inizio alla fine. Il Fantacalcio è molto apprezzato anche dai vip e personaggi famosi che sono appassionati di calcio, tra cui anche il rapper Rocco Hunt che si è trovato a gestire un''asta con alcuni partecipanti molto particolari: dagli influencer Pietro Tartaglione e Ignazio Moser, ai calciatori di Serie A.

Il Fantacalcio con i calciatori

Rocco Hunt ha vissuto il sogno di molti amanti del calcio: fare l'asta del Fantacalcio con alcuni dei protagonisti della Serie A.

Il gioco in questione è molto semplice, anche se ci sono molte varianti: all'inizio del campionato di calcio, ogni partecipante del gruppo che decide di giocare, ha un numero preciso di crediti che può usare per "acquistare" i calciatori di Serie A per creare la propria squadra del cuore con i calciatori che reputa più forti, dall'attaccante, al difensore, scegliendo con attenzione la punta che avrà il ruolo di tirare in porta (e magari fare goal!)

Negli anni anche alcuni calciatori hanno confessato di giocare al Fantacalcio, rivelando se puntano o meno su se stessi. Quest'anno, Rocco Hunt ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti molto divertenti accaduti durante l'asta del Fantacalcio fatta con i suoi amici, tra cui Ignazio Moser e Pietro Tartaglione, ma non solo. Tra i ragazzi riuniti al tavolo per le importanti trattative ci sono anche alcuni calciatori di Serie A, tra cui Domenico Berardi (attaccante del Sassuolo), Stefano Sensi (centrocampista dell'Inter), Gianluca Caprari (attaccante del Monza). Il rapper Rocco Hunt ha ripreso i calciatori mentre, imbarazzati sentono i propri nomi essere chiamati e "venduti" all'asta. Insomma, il sogno di ogni Fanta allenatore che si prepara per una nuova stagione calcistica.