ANCONA - Come in una Hollywood al contrario, il capoluogo ha visto spegnersi negli anni un cinema dietro l’altro: dal Mister Oz al Coppi, dall’Alhambra al Movieland Goldoni che, come riportato dal Corriere Adriatico, il prossimo 29 febbraio andrà all’asta per 3,1 milioni di euro. E poi c’è l’ex cinema Enel, uno scempio trentennale in via San Martino: per 7 volte il tribunale ha provato a vendere l’immobile fatiscente da 6mila mq, ma nessuno si è fatto avanti.

APPROFONDIMENTI LE RIQUALIFICAZIONI Abbuffata di opere nel ‘24? Ok, ma bisogna chiudere i cantieri rimasti in panne

L’esecuzione

Ma il giudice delle esecuzioni immobiliari non demorde e ha fissato per il prossimo 11 gennaio l’ottava asta con un lotto unico che comprende il garage da 376 mq e una serie di unità, tra appartamenti, magazzini e i locali che un tempo ospitavano un cinema. Non sono bastati sconti da grandi magazzini per trovare investitori disposti ad acquistare l’immobile finito nelle mani dell’ufficiale giudiziario dopo il fallimento della ditta fanese che l’aveva rilevato nel 2009 per 5,5 milioni. La seconda perizia eseguita nel marzo scorso ha confermato lo «stato di cattiva conservazione a causa degli agenti atmosferici e della vetustà», con tanto di «crolli di controsoffittature, architravi e solai, lesioni su murature portanti e divisori» e di «probabile presenza di amianto», per non parlare della «diffusa presenza di guano» che richiede «disinfestazione, sanificazione e interventi di messa in sicurezza statica prima di procedere con i lavori». Il valore è crollato da 4.465.000 euro (era il 2019) agli attuali 794mila euro, con offerta minima fissata in 596mila euro. Nel frattempo, nel febbraio 2022 è scaduto il piano urbanistico di recupero che la giunta aveva approvato nel 2012 e che prevedeva 35 abitazioni di social housing su 4 piani, con uffici sul quinto e locali commerciali al piano terra, oltre a due parcheggi.

Il supercinema Coppi

Ripetutamente a vuoto è andato anche il tentativo di vendere il supercinema Coppi di corso Carlo Alberto, un deserto dal 2008. Tre aste sono andate deserte, nonostante il prezzo sia sceso a 325mila euro. Un proprietario, invece, l’aveva trovato l’ex cinema Alhambra di corso Amendola: se l’era aggiudicato all’asta per circa 300mila euro una grande catena nel settore della bellezza e dell’igiene. Doveva venirne fuori un nuovo punto vendita, ma non se n’è saputo più nulla.