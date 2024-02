Omicidio Andrea Bossi, ucciso con una coltellata al collo per rubargli soldi e gioielli: arrestati due ventenni

A un mese di distanza dalla morte di Andrea Bossi, il ventiseienne ucciso nella notte fra il 26 e il 27 gennaio scorsi con una coltellata nella sua abitazione di Cairate (Varese) il giallo sembra essere risolto. Due giovani sui 20 anni sono stati arrestati, questa mattina dai carabinieri del reparto operativo di Varese su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale bustese dopo un mese esatto di indagini. I due, uno italiano e uno di origine straniera, sono stati prelevati dalle loro abitazioni e condotti in caserma. Il movente sarebbe stato la rapina dei soldi e dei monili d'oro del giovane, originario di Fagnano Olona. Entrambi erano conosciuti dalla vittima.

Dalle indagini è emerso che l'impiegato 26enne, trovato morto dal padre in casa la mattina del 27 gennaio, è stato ucciso materialmente da uno degli arrestati - che in passato aveva avuto problemi di debiti - con una coltellata al collo.

Parte della refurtiva di quella che fin dall'inizio sembrava essere una rapina finita nel peggiore dei modi sarebbe stata recuperata dai militari. L'attività dell'Arma è ancora in atto. Andrea Bossi viveva da qualche mese a Cairate ma era originario del vicino paese di Fagnano Olona dove era cresciuto e dove lavorava. È stato il padre del ragazzo, preoccupato per il fatto che il giovane non rispondesse al telefono, a ritrovare il corpo nella tarda mattinata di sabato 27 gennaio. La morte era avvenuta da diverse ore. Il giovane era stato colpito al collo con un unico fendente, che non gli ha lasciato scampo.