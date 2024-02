Macerata, task force contro le "stragi del sabato sera": ritirate 21 patenti di guida

MACERATA Controlli su tutto il territorio maceratese nell'ambito di un'intensa attività di contrasto alle cosiddette "stragi del sabato sera" promossa dalla Questura di Macerata

Il bilancio

Nel corso del servizio, che si è svolto a Civitanova Marche, sono state ritirate 21 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza, di cui 11 a uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, 2 ad altrettanti uomini con un’età superiore ai 28 anni; 3 patenti di guida sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e i 27 anni, mentre 5 patenti di guida sono state ritirate a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale sono stati decurtati 275 punti ed elevate complessivamente 31 sanzioni al Codice della Strada.