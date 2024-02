VARESE La Carpegna Prosciutto arriva all’unica pausa di questa stagione subendo l’ottava sconfitta consecutiva e per la prima volta in questa annata si ritrova al penultimo posto in classifica e quindi in zona retrocessione complice la vittoria di Treviso a Trento.



La partita

Si parte e i primi applausi di serata in ordine di chiamata sono per Bob Morse vera e propria leggenda del basket, ma anche per Matteo Tambone e Romeo Sacchetti entrambi ex di questa sfida assieme a Davide Moretti fino alla scorsa stagione in forza alla Vuelle. Il primo canestro di è per Cinciarini con le due formazioni che viaggiano a braccetto fino al 7 a 7, ma Brown, McDermott e Mannion permettono alla loro squadra di piazzare un break di 12 a 2 in loro favore portandosi a prima a più 10 (19-9) e successivamente in un paio di occasioni anche a più 12 (24-12 e 26-14). Coach Sacchetti pesca dalla panchina un buon Bluiett mentre una tripla da oltre dieci metri di Tambone fissa il punteggio dei primi 10’ di gioco (29-21). In avvio di secondo parziale Varese torna a più 10 (31-21) con McDermott, ma Bluiett, Ford, Cinciarini McDuffie permettono alla loro squadra di risalire fino a raggiungere la parità sul 39 a 39, mentre un fallo antisportivo di Bamforth permette a Varese di riprendere qualche lunghezza di vantaggio come dimostra il tabellone all’intervallo lungo (47-43).

La ripresa

Ad aprire il terzo quarto è un canestro di Cinciarini che riporta a meno 2 i suoi (47-45), in casa Varese si sveglia Hanlan che segna 7 punti in un amen riporta avanti i suoi (56-47). La Vuelle ci prova ed ha la forza di risalire fino a meno 3 (61-58), ma Woldetensae trova due triple e due liberi che permettono a Varese di aumentare il divario. Purtroppo con il passare dei minuti la Vuelle cala dal punto di vista fisico, e così i padroni di casa ne approfittano raggiungendo anche il più 16 (86-70), complice una difesa ancora una volta discutibile.