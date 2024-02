La Lube va a sbattere sul muro Piacenza: Civitanova sconfitta nettamente tra le mura amiche

CIVITANOVA Sconfitta e braccata. La Cucine Lube fallisce il sorpasso a Piacenza, nello scontro casalingo perso contro gli emiliani, e quindi il terzo posto in regular season. Ad una giornata dal termine della stagione regolare deve ora guardarsi alle spalle perché c'è il rischio di uno scivolone, in caso di sconfitta domenica a Verona, altro scontro più che diretto, che potrebbe far precipitare i cucinieri al settimo posto. Sarebbe una beffa ma la Cucine Lube deve recriminare sulle tante occasioni fallite in questa stagione e la partita di ieri ne è stata la fotografia.

L'incontro

La partita persa ieri contro Piacenza ha messo in mostra la Lube che in campionato non è dotata dello stesso killer instinct che dimostra in coppa dei campioni. È come se capitan De Cecco si limitassero a svolgere il compitino senza gettare in campo quella determinazione che invece hanno messo fin qui in mostra in Champions. E dopodomani, ospiteranno Ankara per un match di ritorno in cui ci vorrà la spinta del pubblico e tanto spirito di squadra e di soffrire da parte dei ragazzi di Blengini per poter staccare il biglietto per la semifinale. Sarà un altra partita del dentro o fuori. Sul match perso ieri contro Piacenza c'è poco e tanto da dire. Perchè la luce si è spenta nel campo biancorosso troppo presto. Quando nel primo set, avanti 10-7, la squadra cuciniera ha subìto un parziale di 4-0, trovandosi 10-11 in un batter d'occhio. Anzi per la precisione in un batter di Caneschi.

Il tabellino

Il centrale piacentino ha realizzato due aces dirette, ed approfittando di un primo tempo sparato fuori da Anzani, Piacenza si è trovata a condurre mandando in tilt la Lube che è precipitata fino a meno quattro dimezzando lo svantaggio ma subendo poi il muro finale di Simon su Lagumdzjia che ha giocato troppo a corrente alternata. Equilibrio nel secondo set con Blengini che nella fase centrale schiera la linea di ricezione togliendo i due titolari, Bottolo e Nikolov per Yant e Bisotto con l'intento di poter garantire una ricezione perfetta a De Cecco. La Lube vanifica con gli errori al servizio quanto di buono fatto. Piacenza chiude al quinto set ball. Terzo set senza storia nonostante Blengini si affidi a Diamantini per Anzani e successivamente, per non dire in maniera tardiva, alla formula con tre schiacciatori togliendo Lagumdzija ed inserendo Nikolov che era stato lasciato in panchina per Yant. I piacentini conducono il gioco senza strafare rilassandosi nel finale ma portano a casa un successo che vale il terzo posto. Anche se dopo la fatica di Champions ospiteranno Modena. Si prospetta un'ultima di regular season molto entusiasmante.

Civitanova - Piacenza 0-3

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 8, De Cecco 2, Bottolo 7, Anzani 1, Lagumdzija 12, Nikolov 10, Cremoni (L), Thelle 0, Bisotto 0, Balaso (L), Diamantini 4, Yant Herrera 2. N.E. Motzo, Larizza. All. Blengini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Lucarelli 11, Caneschi 11, Romanò 13, Leal 8, Simon 6, Brizard 4, Hoffer (L), Scanferla (L), Andringa 0. N.E. Recine, Gironi, Alonso, Ricci, Dias. All. Anastasi.

ARBITRI: Cesare (Rm); Giardini (Vr).

PARZIALI: 21-25 (26'), 27-29 (35'), 22-25 (27').

NOTE: Civitanova: battute sbagliate 14, ace 4, muri 5. Piacenza: battute sbagliate 16, ace 7, muri 5.