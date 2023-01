CIVITANOVA «Modena troverà una Cucine Lube inc..ta». Parola di Ivan Zaytsev. Lo Zar di Civitanova non usa mezzi termini per fotografare lo stato d’animo dei campioni d’Italia dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia subita per opera di Milano nell’ultimo match dell’anno scorso, il 29 dicembre. Data tanto vicina, perché ancora brucia, quanto lontana perché ormai passata ed alle porte c’è il match di sabato a Modena, tra le due eliminate dalla kermesse delle final four della Del Monte Coppa Italia in programma il 25 e 26 febbraio a Roma.

APPROFONDIMENTI LE CONQUISTE DEL 2022 Tamberi campione (e sposo), Rossi papà poi Lube, Ancona, Ascoli e non solo: un anno di sport e sportivi delle Marche



Le insegyuitrici

Modena e Lube che sono le attuali inseguitrici della capolista Perugia essendo appaiate al secondo posto in classifica. «Ci attende una partita strana perché sarà la prima dell’anno a cavallo con le festività e dopo una cocente eliminazione dalla Coppa Italia nell’ultima partita dell’anno scorso – ha detto lo Zar – però vedo negli occhi dei miei compagni la voglia di riscatto. L’eliminazione dalla coppa Italia nella partita contro Milano ancora brucia. Stiamo lavorando molto per farci trovare pronti all’impegno di sabato a Modena. Sarà una partita come tutte le altre – sottolinea uno degli ex nella sfida di sabato – con la posta in palio che fa gola ad entrambe le squadre perché siamo secondi in classifica».

L’obiettivo

«Se riusciremo a mettere in campo l’attuale stato di incazzatura che abbiamo sarà una partita comunque delicata per noi ma che affronteremo con il giusto stato mentale. La festa con i tifosi stasera? Un’ottima iniziativa – ha detto Zaytsev – diciamo che stiamo nella stessa barca per spirito di appartenenza e voglia di potersi stringere intorno alla stessa maglia, alla stessa bandiera. Questi eventi creano un importante spirito di appartenenza anche se, come dicevo, pur stando nella stessa barca noi giocatori siamo più esposti rispetto ai tifosi». Zaytsev e compagni sabato pomeriggio a Modena saranno seguiti da un discreto numero di Predators, il gruppo di tifosi organizzati che fa capo a Lube nel Cuore, che raggiungeranno con un pullman a due piani il PalaPanini per sostenere i campioni d’Italia in occasione della prima partita esterna del 2023. Sono ancora disponibili posti in pullman. Per info è possibile contattare il referente Pino Cozzi al numero 340.8609198 entro le ore 19 di oggi. Partenze di sabato 7 gennaio: da Macerata alle ore 11, ritrovo al parcheggio superiore Oasi; da Civitanova alle ore 11,30, parcheggio Eurosuole Forum.

L’Academy

L’Academy Volley Lube si è tolta un’altra bella soddisfazione negli ultimi scampoli di un 2022 già ricco di importanti promozioni e prestigiosi successi per il vivaio. L’Under 15 cuciniera, infatti, ha congedato l’anno solare in trionfo con la medaglia d’oro nella propria categoria alla rinomata kermesse marchigiana Fano International Volley Cup, per importanza il secondo torneo natalizio più grande d’Italia. Decisivo il successo nella resa dei conti con i pari età di Monza per 2-0 al termine di un incontro dominato dai talenti in erba della Lube Volley. Divisa per categorie, a partire dalla U13 fino alla U18, la manifestazione fanese ha riunito sotto l’albero gran parte delle migliori scuole pallavolistiche coinvolgendo 100 team alle prese con oltre 270 match distribuiti su 23 campi.