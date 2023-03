CIVITANOVA «Missione impossibile quattro», scrive la Cucine Lube sui propri social. A caccia di uno storico poker, potrebbe essere il titolo. Iniziano i playoff scudetto. L’ultimo atto della stagione di pallavolo, la fase più emozionante e avvincente. Quarti di finale dei playoff scudetto che si svolgeranno al meglio delle tre vittorie in cinque partite.



La serie



La Cucine Lube, quarta in regular season, inizierà la serie ospitando Verona. Formazione giovane e molto ambiziosa guidata dall’esperto tecnico bulgaro Rado Stoytchev. Come lo scorso anno Perugia, che ha concluso imbattuta la regular season, arriva alla casella del via con i favori del pronostico ma la Cucine Lube non vuole abdicare. A fare il tifo per i biancorossi in tribuna ci sarà anche Gloria Conti, cantante e performer di Grottammare, toscana d’origine, che ha estasiato il pubblico del piccolo schermo con le sue esibizioni canore durante la spumeggiante trasmissione “Viva Rai 2”, programma mattutino ideato da Rosario Fiorello. Ora però testa e cuore a gara uno che inizierà alle 18 all’Eurosuole Forum. Ci sono ancora biglietti disponibili per assistere alla sfida ed anche a livello di coreografia i Predators annunciano grande spettacolo. Lube al gran completo con ancora la rabbia per non aver centrato la semifinale di Champions. «Ci attende una serie complicata con Verona, a partire dal primo match, anche perché la WithU viene da una striscia positiva impressionante – ha dichiarato Marlon Yant - ovviamente non si può sottovalutare una squadra così in forma all’interno di una Lega dove ogni avversaria ha punti di forza. Il tratto distintivo degli scaligeri è la fisicità del gruppo, caratteristica con cui possono mettere in difficoltà tutte le rivali. Noi siamo forti mentalmente e investiremo tutte le energie nella difesa di quanto abbiamo costruito in questi ultimi anni. Con il sostegno dei tifosi possiamo levarci ancora delle belle soddisfazioni». La squadra scaligera è molto temibile perché forte fisicamente e quindi molto pericolosa dai nove metri: il russo Sapozhkov, Keita e Mozic, schiacciatori giovani ed ambiziosi, il bulgaro Grozdanov e il recanatese Mosca sono molto temibili.



Gli avversari



«Iniziano i playoff, quindi ogni partita si presenta molto difficile – ha detto Dario Simoni, vice allenatore della formazione scaligera - la Lube dispone di due squadre. Possono variare opposto, i centrali, gli schiacciatori. Hanno una panchina lunga che può cambiare le sorti della gara. Sarà tosta. È stato importante vincere contro Cisterna anche se non contava per la classifica. Presentarsi a questa nuova fase con delle certezze e non con timore è stato fondamentale. Abbiamo giocato tre set di altissimo livello, siamo consapevoli di ciò che possiamo fare». È l’incrocio numero 44: le squadre si sono incontrate 43 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 38 vittorie a 5.