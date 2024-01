La Lube suda le famose sette camicie con Milano. La gioia arriva solo al tie-break

CIVITANOVA Costretta a sudare le proverbiali sette camicie prima di gioire. La Lube Civitanova piega in casa Milano al termine di una partita lunghissima e non adatta ai deboli di cuore. I ragazzi di coach Blengini, dopo essersi portati abilmente sul 2-0 (25-19 e 27-25 i parziali) hanno subito la rimonta avversaria fino al 2-2 (22-25 e 15-25). Nel momento più delicato la reazione con un tie-break conquistato per 15-12. Nel pregara premiato Nikolov come Mvp del mese di dicembre

