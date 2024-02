FantaSanremo 2024, vincono i La Sad: poi Dargen D'Amico e Angelina Mango. Ecco tutti i punteggi

I La Sad si aggiudicano il FantaSanremo 2024, il gioco made in Marche partito dal Bar Papalina di Porto Sant'Elpidio che quest'anno ha registrato un record di squadre: oltre 4 milioni. Gli autori e interpreti di “Autodistruttivo” hanno conquistato 486 punti precedendo Dargen D'Amico con 460 e Angelina Mango con 420. Avvincente il testa a testa con Dargen D'Amico, in testa nella classifica generale nelle prime tre serate, che alla fine si è risolto con il distacco minore fra primo e secondo nella storia del FantaSanremo, solo 26 punti. Trenta squadre si aggiudicano il premio finale, ovvero la... gloria eterna.

A determinare la vittoria di La Sad il crescendo in termini di punteggio che hanno avuto dalla terza serata in poi, 145 punti sia giovedì che venerdì e 101 ieri malgrado il malus di -24 per il 27esimo posto nella classifica del Festival.

Entusiasmante e ricco di soddisfazioni per i suoi fantallenatori anche il FantaSanremo di Dargen D'Amico che può “recriminare” per il malus di -10 derivato dalla 20esima posizione nella classifica di Sanremo 2024 e per non aver sfruttato la possibilità di accaparrarsi qualche bonus settimanale.

Terza la vincitrice del Festival, Angelina Mango, che grazie ai punti conquistati ieri con la vittoria, i riconoscimenti per il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e per il Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione, è risalita dal 15esimo posto al gradino più basso del podio.

Le classifiche del "Campionato mondiale" (30 squadre ex aequo con 2395 punti vincitrici della "GLORIA ETERNA") e delle leghe sono disponibili sull'App FantaSanremo e sul sito www.fantasanremo.



ECCO LA CLASSIFICA DEGLI ARTISTI