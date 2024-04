È Peccioli, in Toscana, il borgo più bello d'Italia per il 2024, secondo quando è stato stabilito dal concorso "Il borgo dei borghi", in onda su Rai3 ogni domenica nel corso della trasmissione Il Kilimangiaro. Domenica sera è stata annunciata la classifica finale per quest'anno. Il concorso individua un paese, particolarmente bello e ricco di storia e arte, per ogni regione e poi vi è la gara tra le 20 località italiane.

