ANCONA Numana: 3.730 abitanti di cui 3.156 contribuenti e un reddito medio di 24.288 euro. Il suggestivo borgo della Riviera del Conero è in assoluto il Comune più ricco delle Marche, seguito da Ancona, Camerino, Pesaro e Macerata. La classifica stilata del Mef contando i redditi pro capite 2022 fotografa la situazione economica dei marchigiani che riserva novità e sorprese.

Ma cosa è cambiato nella nostra regione dal 2021 nei successivi 12 mesi? Intanto si è registrato un aumento reddituale medio di 968 euro - da 19.672 a 20.641 euro - ma restando stabile nella classifica nazionale all’11esimo posto. E se Numana è il Comune dove si guadagna meglio, Monte Grimano Terme in provincia di Pesaro Urbino è il borgo più povero, con un reddito medio di 13.970 euro (867 contribuenti), seguito da Bolognola e Frontino. Per quanto riguarda i capoluoghi invece, resta al comando Ancona, seguita da Pesaro, Macerata, Ascoli e Fermo.

Il ritorno alla normalità

Il 2022, è da considerarsi l’anno in cui anche nelle Marche si è tornati pienamente alla normalità post Covid, con una ripresa economica e turistica che probabilmente ha contribuito al rilancio di borghi particolarmente attrattivi. Come per esempio Numana: con un reddito medio di 24.388 euro (+1.235 rispetto al 2021) ha surclassato pure Ancona - 23.618 (+797) e 75.625 contribuenti - e addirittura Senigallia, che si è fermata a 21.931 euro (+1056). Pesaro nel 2022 è stata proclamata Capitale della Cultura 2024 e forse anche questa è stata la spinta che l’ha fatta piazzare al secondo posto tra i capoluoghi marchigiani con il reddito medio più alto: 22.798 (+887) e 74.720. La città rossiniana però scivola al quarto posto nella classifica generale dei Comuni, anticipata da Camerino storica cittadina universitaria del Maceratese che dopo il sisma del 2016 è riuscita a riappropriarsi di un tessuto reddituale assestato su 23.005 euro (+888) con 4.815 contribuenti. In provincia di Macerata è al primo posto, davanti al capoluogo, a Recanati e a Civitanova. Il Comune più povero invece è Bolognola, borgo sui Sibillini devastato dal terremoto di 8 anni fa che perde addirittura 1.405 euro rispetto al reddito del 2021 e si ferma a 14.570 euro con i suoi 120 contribuenti.

La costa e i Sibillini

Nel Fermano c’è Porto San Giorgio che svetta per reddito nel territorio: 22.101 (+1250 rispetto al 2021) con 11.956 contribuenti. E Fermo? Con 19.710 euro è al terzo posto, anticipato da Monte Vidon Corrado: 543 contribuenti e un reddito medio di 19.999 (+1441). Il piccolo Comune, molto operoso, oltre ad avere dato i natali all’artista Osvaldo Licini è rinomato per la lavorazione della paglia finalizzata alla realizzazione di borse e cappelli. I 261 contribuenti di Smerillo, borgo incastonato su uno sperone roccioso dei Sibillini, hanno invece il reddito più basso: 15.583 (+1027). Nell’Ascolano le cento torri hanno la meglio sulla costa: Ascoli registra il reddito medio più alto con 21.873 euro (+1201) e batte San Benedetto, 20.602 (+1030), davvero per un soffio. Il paese più povero? Palmiano, 124 contribuenti con un reddito medio di 15.693 euro.