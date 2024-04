Essere miliardari a meno di 30 anni è possibile, farlo con una grande idea è difficile, ricevere un'eredità è un gioco da bambini. È questo il quadro emerso dall’ultima classifica stilata da Forbes, che evidenzia come quasi tutti i miliardari del mondo - con un'età inferiore ai trent'anni - abbiano ereditato la loro fortuna.



In totale la rivista specializzata ne ha contati 15 in tutto il mondo: nessuno di loro si è fatto da solo, beneficiando invece di cospicui lasciti testamentari. Secondo gli esperti, il numero di baby-miliardari è destinato ad aumentare esponenzialmente nei prossimi anni. Tutto ciò è merito di tutti del cambio generazionale e del conseguente trasferimento di ricchezza. Si stima che più di 1.000 anziani straricchi passeranno a miglior vita nei prossimi due decenni, lasciando complessivamente oltre 5.200 miliardi di dollari ai loro eredi.