CIVITANOVA La gara chiave. Oggi alle 19,30, con diretta su Radio Arancia, i campioni d’Italia della Cucine Lube scenderanno in campo a Monza, contro Milano, per la partita che chiuderà la decima giornata del girone di andata. La penultima prima del giro di boa. Con lo scudetto d’inverno saldamente in mano a Perugia, volata insieme a Trento in Brasile per il mondiale per club, rimangono da assegnare le restanti sette posizioni nella griglia dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia.

Il regolamento

Come è noto, nel rispetto di un regolamento consolidato da anni, potranno partecipare ai quarti di finale di coppa Italia le prime otto al termine del girone di andata. Le partite sono a eliminazione diretta e si disputeranno in casa delle prime quattro. Lube in crescita e rinfrancata dal primato in Champions. Lo Zar illustra i temi della sfida. «La classifica è corta e con Milano sarà una gara chiave per delineare la graduatoria del girone di andata valida per la griglia di Coppa Italia – ha detto con la consueta schiettezza lo Zar, Ivan Zaytsev - questa è una fase intermedia ma rilevante della stagione perché lo scorso anno non siamo riusciti a raggiungere la Final Four della coppa tricolore, che per la Lube conta molto. Dobbiamo qualificarci anche per Fabio Giulianelli, ne sarebbe felice! Dovremo sudare, Milano ha trovato un ottimo equilibrio nelle ultime gare, nonostante i problemi al centro e l’impiego di uno schiacciatore fuori ruolo. Il sestetto di Piazza ha vinto a Trento e sta ottenendo grandi risultati. Conosciamo la loro caratura tecnica». Capitan Matteo Piano, miglior realizzatore a muro della stagione passata, il talento in regia Paolo Porro, l’opposto francese Jean Patry, il capitano del Giappone e schiacciatore di Milano, Yuki Ishikawa e il libero Nicola Pesaresi sono le colonne della formazione meneghina. Tra i nuovi volti a disposizione figurano il centrale argentino Agustin Loser, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, il martello e capitano della nazionale iraniana Milad Ebadipour, il giovane centrale Marco Vitelli, da Padova ed ex insieme a Pesaresi, il cubano Osniel Mergarejo, miglior realizzatore nel campionato della Ligue A schiacciatore, proveniente dallo Chaumont Volleyball, come Yant, il giovanissimo portoricano Klistan Lawrence.

Il roster arricchito

Nelle ultime ore il roster si è arricchito con l’arrivo al centro del giovane Francesco Fusaro. «Questa stagione è molto avvincente, appassionante, stiamo vivendo il campionato più equilibrato degli ultimi venti anni – ha attaccato coach Piazza - lo dice anche la classifica, a parte Perugia, ci sono tante squadre compattate in pochi punti. In questa giornata affronteremo Cucine Lube, una squadra molto forte, una di quelle che ha avuto difficoltà in questo tostissimo campionato, ma, come sempre, sono molto concentrato sul nostro gioco, sulla nostra crescita collettiva». Arbitri: Rocco Brancati (Pz) e Alessandro Cerra (Bo).