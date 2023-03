CIVITANOVA Vigilia della quarta sfida dei quarti di finale dei playoff scudetto. Domani, alle 20,30, la Cucine Lube scenderà in campo a Verona con l’unico compito di riaprire definitivamente la serie. Se in casa cuciniera si sono letti e riletti i numeri delle sfide contro Verona (le due di campionato e le tre di questa interminabile ed avvincente serie dei quarti di finale), anche in casa scaligera coach Stoytchev ed i suoi collaboratori stanno mettendo a punto la tattica per poter far fronte alla novità strategica inserita dalla Lube con il pieno coinvolgimento di Zaytsev in ricezione.

La curiosità

D’altro canto c’è anche molta curiosità nel vedere se coach Blengini adotterà ancora la soluzione Zaytsev in ricezione o tornerà all’antico magari coinvolgendo maggiormente Bottolo. La pre tattica in questi giorni, lunghi perché si gioca a distanza di sette e non di tre giorni, la sta facendo da padrona. Tanto che non esce nessuna parola dal bunker veronese mentre da quello marchigiano si professa fiducia.

L’analisi

Nel complesso, gli scaligeri hanno offerto una buona prova in attacco, confermandosi su buone percentuali. Al termine dell’incontro si è registrata una positività del 59%, con la fase di contrattacco appena più bassa con il 57%. Inoltre, nel cambio palla diretto, Verona ha trovato il punto dopo una ricezione positiva nel 65% dei casi. Dai tre tenori sono arrivate conferme sottorete. Noumory Keita ha chiuso come best scorer della squadra grazie ai 15 punti punti messi a terra, con anche 2 ace a condire la sua performance. Si è fermato a 14, invece, Maksim Sapozhkov, che però ha infilato due monster block. In doppia cifra anche Rok Mozic (10 punti con un ace). Luca Spirito, invece, non si è limitato al solito diligente lavoro in cabina di regia, ma ha contribuito anche in fase offensiva con 3 punti su tocchi di seconda intenzione. I Predators credono nell’impresa in Veneto. Nel weekend un centinaio di tifosi biancorossi, oltre 50 in pullman e altri con i mezzi propri, provenienti anche dalle città limitrofe, raggiungeranno il Pala AGSM AIM di Verona per seguire gara quattro dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca. Sabato, alle 20,30, la Cucine Lube Civitanova sfiderà i padroni di casa della Verona per cercare di impattare la serie al meglio delle cinque partite.

Il pubblico

Al momento gli scaligeri hanno il naso avanti grazie alla vittoria dei primi due match, equilibratissimi nei singoli parziali, ma il terzo confronto, dominato in casa dai campioni d’Italia e con il pubblico molto partecipe, ha riacceso le speranze dell’ambiente cuciniero. In una fase così decisiva i supporter vogliono esserci per far sentire tutto il loro sostegno. Partenze pullman nella giornata di sabato 1 aprile: Ore 14 da Macerata, parcheggio superiore dell’Oasi; ore 14,30 da Civitanova Marche, parcheggio dell’Eurosuole Forum.