CIVITANOVA Pesca ancora dai college la Cucine Lube per rinforzare il reparto dei palleggiatori dopo l’addio da Daniele Sottile. Sulle orme di Gabi Garcia e di Alex Nikolov il prossimo anno vestirà la casacca biancorossa il promettente palleggiatore norvegese Jakob Thelle. Classe 1999 due metri di altezza il “vichingo” avrà tre anni di tempo, tanto è la durata del contratto, per poter lavorare nell’Accademia dell’emerito professor Luciano De Cecco che nel ruolo di palleggiatore non è secondo a nessuno. Si profila dunque una bella accoppiata tra esperienza, quella di De Cecco e gioventù offerta da Thelle nel reparto delle menti, dei registi, della Cucine Lube. Ecco le parole del neo palleggiatore biancorosso che proviene dal team del college statunitense delle Hawaii. La patria di un altro giocatore che ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi civitanovesi: l’hawaiano de Citanò Maika Christenson. Ora al Kazan. Originario di Tonsberg, nato il 10 dicembre del 1999 e reduce dall’esperienza quinquennale nel team del college statunitense delle Hawaii, dove ha affrontato il suo percorso di studi.

APPROFONDIMENTI VOLLEY Sir Safety Perugia, annunciato il nuovo tecnico: sarà il fanese Angelo Lorenzetti



I riconoscimenti

Una volta sperimentate varie discipline sportive da ragazzino, a partire dall’atletica leggera, passando per lo sci di fondo, il calcio, la pallamano e il beach volley, il gigante scandinavo ha puntato sulla pallavolo indoor guadagnandosi spazio in patria nella ToppVolley Norge per poi partire alla scoperta dell’America. Dopo aver vinto per la terza volta la Big West Conference, in questa stagione il suo team ha visto sfumare il filotto di tre titoli consecutivi in Ncca solo nella finalissima, ma lo scandinavo è stato nominato “Player of the year” nel torneo universitario degli States. Le prime parole di Jakob Solgaard Thelle da giocatore biancorosso: «Mi sento più che pronto per iniziare quest’avventura stimolante in Italia, paese che adoro, con la maglia del mio club favorito, la Cucine Lube Civitanova! Non vedo l’ora di vestire i colori della squadra e incontrare i supporter marchigiani». Il dg Beppe Cormio ha sottolineato di aver notato Jakob Thelle «mentre seguivamo nella Ncaa il nostro Nikolov. A distanza di un anno, sapendo che stava concludendo il suo corso di studi, siamo andati a prenderlo per offrirgli una grande opportunità accanto a De Cecco. Ha buone mani e fantasia nella distribuzione - sottolinea Cormio -. Sa attaccare e batte benissimo. Lo stesso Alex Nikolov, quando gli ho chiesto un parere, mi ha detto di prenderlo subito. Verrà prima degli altri a Civitanova essendo norvegese e non avendo particolari impegni con la sua nazionale. Il tempo dirà se abbiamo visto giusto, ma sono molto ottimista».