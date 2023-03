Troppi errori per la Lube, ad Ankara passa l'Halkbank nell'andata dei quarti di finale di Champions

ANKARA- Troppo Halkbank ma anche poca Lube nell'andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Civitanova è stata travolta ad Ankara con un secco 3-1 (21-25; 25-20; 25-23; 25-21) e avrà bisogno di un netto cambio di marcia nel ritorno tra le mura amiche - tra una settimana all'Eurosuole Forum - se vorrà conquistare la semifinale. Servirà in sostanza un 3-0 o un 3-1 e poi conquistare anche il golden set di spareggio.

La cronaca

I Campioni d’Italia sono apparsi imballati in Turchia crollando al cospetto degli scatenati padroni di casa, in gran spolvero rispetto alla truppa Blengini. La Lube ha faticato tantissimo in ricezione e anche la regia di De Cecco si è rivelata decisamente complicata. Zaytsev ha provato a metterci lo zampino, ma i 13 punti dello Zar (39% in fase offensiva) si sono rivelati insufficienti. Decisamente sottotono lo schiacciatore Nikolov (1 punto), poi sostituito dal più tonico Bottolo (14 punti, 3 muri, 3 aces) affiancato da Marlon Yant (13 punti, 4 muri).