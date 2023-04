Civitanova-Milano 3-0: devastante Lube nel primo atto della semifinale scudetto

CIVITANOVA "Mission Impossible 4" atto primo della semifinale scudetto, inedita, tra Cucine Lube e Milano. Civitanova parte con la mano giusta: 3-0 in scioltezza senza quandi mai soffrire.

I precedenti

La squadra di Piazza per ben due stagioni di fila ha eliminato, in una partita secca, ai quarti di finale, la Cucine Lube dalla contesa per la Coppa Italia. Se per la Lube inizia stasera la settima semifinale scudetto consecutiva per la società del presidente Fusaro sarà la prima in assoluto. Guardando indietro, Milano manca da un ventennio ai playoff scudetto. Era la Milano di Montali opposta alla Sisley Treviso di Bagnoli che aveva come secondo l'attuale tecnico di Milano, Roberto Piazza. Da una parte l'esperienza di De Cecco opposta all'entusiasmo ed alla spavalderia di Porro, che già quando era a Modena fece vedere i sorci verdi dai nove metri alla Lube.

La partita

Primo set: 25-17

La Lube si presenta subito bene contro la Power Volley Milano in gara 1 della semifinale: 5-1, poi 17-13, ancora 20-15 e il finale in crescendo con il massimo vantaggio 25-17.

Secondo set: 25-22

Più equilibrato il secondo set (7-7), tirato fino al 21-19. Poi la Lube prende un margine di tre set point e alla seconda occasione fa suo anche il secondo set (25-22).

Terzo set: 25-17

Lube in carrozza nel terzo set (11-6) e poi ancora avanti con un discreto margine di punti (14-9), (18-11) e (25-17). Partita comandanta dall'inizio alla fine, dal primo all'ultimo set. Troppo bello per essere vero ripensando al turno precedente, sudatissimo, con il Verona. Ora si va a gara 2, a Milano, il 16 aprile ore 18