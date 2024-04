PESARO Dopo due giorni liberi da oggi la Carpegna Prosciutto riprende il suo lavoro in palestra, in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica 7 aprile alle 12 a Sassari contro il Banco di Sardegna, che il giorno di Pasqua dopo diverse stagioni ha ufficialmente salutato Stefano Gentile accasatosi a Trapani.



La ricerca

A proposito di mercato continua anche il lavoro dei dirigenti della Vuelle, alla ricerca del lungo straniero che dovrà giocare le ultime partite di questa stagione con la maglia biancorossa. Intanto la partita persa a Treviso ha portato in dote purtroppo la diciottesima sconfitta di questa stagione, che attualmente relega capitan Tambone e compagni al penultimo posto, a quattro punti di distanza dal primo posto utile che vuole dire salvezza, che però è occupato attualmente da Varese, con cui i biancorossi hanno totalizzato in stagione regolare due sconfitte e quindi per salvarsi bisognerebbe mettersi dietro la squadra lombarda arrivando per forza davanti.

Alla luce di questo aspetto la prima squadra utile su cui poter fare la corsa salvezza ad oggi, visto che in queste ultime cinque giornata ancora tutto può succedere rimane comunque Treviso ora a 20 punti, con cui la Vuelle ha una vittoria e una sconfitta ma differenza canestri a favore. Anche Cremona ha gli stessi punti dalla Nutribullet e deve venire ancora alla Vitrifrigo Arena, ma la Carpegna Prosciutto ha perso pesantemente la gara di andata con il punteggio di 96 a 69 e quindi c’è una differenza canestri impossibile o quasi da recuperare. Dando uno sguardo alle ultime cinque giornate di campionato, i ragazzi di coach Romeo Sacchetti saranno impegnati sul campo di Sassari, in casa con Pistoia, a Tortona, poi arriverà Cremona e chiusura a Venezia, mentre Treviso va a Brindisi, ospita Milano, va a Venezia e Varese e chiude in casa con Tortona. Varese invece riceve Napoli, va a Scafati e Sassari, ospita Treviso e chiude a Pistoia. Cremona invece ha Scafati in casa, va a Bologna, riceve Brescia, viene a Pesaro e l’ultima tra le mura amiche ospita Milano.



Tornando ancora per un momento alla sconfitta contro la Nutribullet, rispetto ad altre volte la squadra ci ha almeno provato, ma la differenza a favore di Treviso è stata nei dettagli nei momenti clou della partita. Vedi per esempio due palle perse banalmente da Bamforth in un momento importante, ma anche la palla persa da Wright-Foreman a 38 secondi dalla fine, che avrebbe potuto in caso di tripla valere anche il pareggio, ed invece l’ultimo arrivato in casa Vuelle si è buttato dentro l’area a testa bassa ed è stato perfettamente chiuso dalla difesa dei ragazzi di coach Vitucci, che hanno recuperato poi la palla della vittoria.

Infine dopo la sosta per le festività di Pasqua la Carpegna Prosciutto Papalini Under 17, riprende a giocare per centrare la qualificazione alla finale Nazionale di categoria, andando a fare visita alla Pallacanestro Reggiana in questo fino settimana. In questo momento la squadra allenata da coach Mattia Costa è prima per classifica avulsa con Livorno, battuta in casa propria qualche settimana addietro, mentre la partita di andata contro la squadra emiliana si era chiusa con il punteggio di 77 a 71 in fav