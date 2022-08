Sant'Elpidio a Mare, scarica l'immondizia nell'atrio del Comune ma le telecamere lo riprendono: la protesta finisce con una denuncia

SANT'ELPIDIO A MARE - Un cittadino elpidiense ha scaricato davanti all’atrio del Comune un mastello utilizzato per la raccolta differenziata porta a porta pieno di immondizia. L'uomo è stato individuato grazie alle telecamere installate in piazza e sanzionato per abbandono di rifiuti.

«Comportamenti di questo tipo non sono tollerabili e saremo sempre vigili nel condannare e reprimere tali azioni - ha spiegato in una nota il sindaco Alessio Pignotti - Il soggetto ha voluto fare un gesto sicuramente plateale ma assolutamente da condannare: basta rivolgersi a chi di dovere per qualsiasi necessità. Siamo infatti disponibili al confronto e a disposizione per andare incontro alle esigenze della cittadinanza: oltre a contattare il numero verde 800-195314 (servizio attivo dal Lunedì al Sabato dalle 9 alle 14), anche l’ufficio ambiente è a disposizione».