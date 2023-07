Adesso si rubano anche i furgoni dell'immondizia: furto surreale ad Ancona, il mezzo ritrovato dopo alcune ore grazie ad una testimone

ANCONS - Ritrovato dalla Polizia di Ancona, nel giro di poche ore, il furgone che era stato rubato all’azienda incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti. Erano le 5.40 circa quando la Volante della Polizia di Stato è stata inviata dalla locale Sala Operativa ad intervenire in piazza Ugo Bassi per un furto. Furto surreale: rubare un furgone usato per caricare i rifiuti, peraltro ben riconoscibile.

La testimone

Il dipendente della ditta incaricata del servizio raccolta rifiuti spiegava che aveva da poco iniziato il suo turno di servizio e che, sceso dal proprio furgoncino per procedere alla raccolta dei rifiuti, qualcuno, abilmente, era salito sul mezzo ed era scappato via.

Ritrovato in via Cambi

L’uomo spiegava che nel furgoncino si trovavano anche uno zainetto contenente effetti personali nonché attrezzature per le pulizie. Nei pressi della piazza era presente una donna che, avendo assistito alla scena, ha cercato di fornire elementi utili alla descrizione del fatto nonché importanti elementi descrittivi sull’autore del furto e sulla direzione seguita al momento della fuga.

I poliziotti, dopo aver invitato il dipendente della ditta e il rappresentante legale dell’azienda danneggiata a sporgere querela, hanno passato al setaccio le vie adiacenti alla zona del furto alla ricerca del suo autore. Nel corso della tarda mattinata la Volante della questura di Ancona, proseguendo le ricerche, ha ritrovato il furgoncino abbandonato in via Cambi. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia scientifica per risalire all’autore del reato.