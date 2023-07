ANCONA - Si assenta da casa per circa mezz’ora e i ladri le svaligiano l’appartamento. Il colpo è stato messo a segno in pieno giorno nel quartiere di Vallemiano. Un blitz pianificato nei minimi particolari anche per il fatto che i ladri hanno colpito nel momento in cui la proprietaria dell’abitazione, una dipendente della Questura di Ancona, era uscita di casa per fare delle commissioni assieme ad una parente.

La ricostruzione



Un’assenza durata appena trenta minuti che di certo non è sfuggita ai malviventi, che forse tenevano sotto controllo la casa presa di mira, al secondo piano di un palazzo, la cui affacciata dà su una stradina laterale. Sta di fatto che una volta che la proprietaria è uscita di casa, i ladri sono entrati in azione, forzando la porta dell’appartamento. Nonostante i rumori fatti per scassinare la serratura, nessuno degli inquilini dello stabile si è accorto di nulla. Una volta entrati in casa, i malviventi hanno rovistato ovunque per afferrare poi del contante e dei monili in oro e in argento, compresi un paio di orecchini, anche se al momento non è stato ancora quantificato l’ammontare del bottino.

A missione ultimata, i malfattori sono usciti dall’abitazione e come se nulla fosse hanno fatto perdere le proprie tracce. Non si esclude che in strada ci fosse un complice a fare da palo, in un tratto particolarmente trafficato per via della presenza del vicino supermercato.



L’amara sorpresa



Ad accorgersi del furto, messo a segno nella tarda mattinata di giovedì, è stata la dipendente della Questura, non appena è rientrata. In zona sono arrivati i poliziotti delle Volanti per effettuare un sopralluogo e per controllare l’intero quartiere di Vallemiano, a caccia de possibili sospetti, ma non c’è stato modo di intercettare l’auto dei banditi in fuga che in pochi minuti hanno fatto perdere le proprie tracce.