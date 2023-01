Immondizia abbandonata e gestita male: 111 accertamenti e 11 multe in Romagna al confine con le Marche

SALUDECIO - I carabinieri forestali hanno passato al setaccio la provincia di Rimini. Nel mirino la corretta gestione dei rifiuti, in particolare quelli elettronici. Sono stati eseguiti 111 accertamenti. Di questi, 50 hanno riguardato i mezzi che li trasportavano. Verbalizzate 11 multe per un importo complessivo di 11mila euro.

I comuni sanzionati

I comuni più sanzionati sono Rimini, Santarcangelo, Saludecio, Coriano, Novafeltria, Sant'Agata Feltria e Montecopiolo. Multata la non corretta bonifica delle zone inquinate, l’abbandono di veicoli fuori uso, il trasporto di rifiuti in assenza del Formulario Identificativo Rifiuti, il trasporto e smaltimento con stoccaggio di rifiuti speciali in assenza di autorizzazioni.