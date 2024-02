Infortuni sul lavoro, «Marche luogo non sicuro per industria e manifatturiero». Mercoledì 21 febbraio due ore di sciopero: ecco le richieste

Sicurezza sul lavoro: Marche, luogo insicuro. Aumentano gli infortuni nell’industria e nel manifatturiero. Per questo edili e metalmeccanici hanno proclamato due ore di sciopero. Ogni anno nella nostra regione avvengono dai 2 ai 4 infortuni mortali al mese e con più di 45 infortuni al giorno, molti dei quali invalidanti. Gli infortuni mortali denunciati nel 2023 nelle Marche sono stati 28 (dati INAIL) che indicano le Marche come “luogo non sicuro per lavorare”.