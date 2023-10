San Clemente, buttano una bara nel bidone dell'immondizia. La foto fa il giro del Web. Il Comune: errore dopo una dissepoltura

SAN CLEMENTE - Una bara impacchettata lasciata nel cassonetto dell'immondizia. È accaduto a San Clemente, in Romagna, al confine cone le Marche. La bara - a scanso di equivoci - era vuota. In ogni caso sarebbe interessante sapere chi e perché ha cercato di liberarsene come fosse un rifiuto qualsiasi.

L'umorismo e l'errore

Le fotografie, che hanno in poco tempo fatto il giro del Web, sono state rilanciate dalla pagina social “Sant’Andrea in Casale”. Tutti da leggere i post di scherno. Da chi ha ricordato che «per i rifiuti ingombranti c'è Hera» a chi ha fiutato l'affare (non si sa mai): «Se non è troppo rovinata la vado a prendere». Fino all'immancabile e definitivo: «Resurrezione 2023». In realtà - si è appurato poi - si sarebbe trattato di un errore degli addetti incaricati a una dissepoltura.