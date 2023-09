Matteo Messina Denaro, il carro funebre che trasportava la salma era senza assicurazione: «Si è trattato di una svista»

Fino alla fine. Un lungo viaggio, di circa dodici ore, blindatissimo per motivi di ordine pubblico, con tanto di staffette di scorta di polizia per trasportare la salma di Matteo Messina Denaro (in una bara da 1.500 euro) dall'Aquila fino a Castelvetrano, dove è stato poi tumulato. Il carro funebre che ha trasportato la salma del boss , però, come rivela il Giornale di Sicilia, era senza copertura assicurativa, la polizza era scaduta.

L'agenzia proprietaria del mezzo: «Una svista»

Si tratta del veicolo Mercedes partito dall'obitorio dell'ospedale abruzzese alle 19,30 dello scorso martedì sera e arrivato nella città natale del boss ieri mattina alle 8,15. L'auto era scortata dalla polizia.

La notizia si è appresa da un controllo effettuato sulla targa del mezzo, finita al centro di numerose foto ieri, al momento dell'arrivo del feretro a Castelvetrano. L'agenzia proprietaria del mezzo ha detto che si è trattato di una svista e già oggi avrebbe provveduto a metterlo in regola.