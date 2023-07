Far West sulle strade maceratesi: senza cinture né assicurazione, guida con il telefono e ubriachi al volante. Raffica di multe nel weekend e patenti ritirate

MACERATA - OUso del telefono cellulare alla guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sequestro di veicoli per mancanza della copertura assicurativa: Far West sulle strade di Macerata frenato grazie al controllo capillare del territorio da parte dei carabinieri. rmai andare in giro per strada è diventata una sfida al pericolo. Deferite per guida in stato di ebbrezza alcolica due persone, contestazione di una infrazione per ubriachezza molesta nonché alla segnalazione di due giovani per uso di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana.

Stranieri al volante ubriachi: pericolo in strada



Le denunce in stato di libertà per guida sotto l’effetto dell’alcol, hanno riguardato un uomo ed una donna, rispettivamente un 27enne di nazionalità marocchina ed una 41enne di origine cubana. La loro condotta di guida, pericolosa per il traffico che si snodava lungo le strade del centro cittadino, non è passata inosservata e pertanto i due, in differenti circostanze, sono stati fermati e sottoposti alla prova dell’etilometro, che ha consentito di accertare tassi alcolemici ben superiore alla norma, pari a 1.38 g/l e 1.17 g/l. Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente di guida da parte dei Militari del N.O.R. - Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata e la loro segnalazione alla Procura della Repubblica.

Ultra sessantente multato per ubriachezza molesta

Invece in Corso Cavour i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti per un 67enne che manifestamente ubriaco disturbava i passanti.

A questi è stata contestata l’ubriachezza molesta ed è stato sanzionato con una multa da 102 euro. Le segnalazioni all’UTG – Prefettura di Macerata per uso non terapeutico di sostanza stupefacente sono, invece, scaturite a seguito dei controlli dei Carabinieri della Sezione Radiomobile del capoluogo effettuati in Via Cioci. Sono stati così sorpresi due ragazzi italiani, appena ventenni e residenti in città, trovati in possesso di uno spinello contenente una piccola quantità di hashish e di grammi 0,55 di marijuana.